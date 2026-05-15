Dopo la partita tra la Roma e il Parma, terminata con una vittoria per 3-2 a favore della squadra capitolina, Antonio Dybala ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro. Il giocatore ha affermato che il suo contratto con la Roma scadrà tra due partite e ha menzionato di avere un’idea chiara riguardo ai prossimi passi. Le sue parole hanno attirato l’attenzione sui social, dove si sono scatenate discussioni tra tifosi e appassionati.

2026-05-11 10:09:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Antonio Dybala ha parlato del suo futuro incerto dopo la partita che ha giocato La Roma vince clamorosamente 2-3 contro il Parma. “La prossima settimana sarà la mia ultima partita davanti ai miei tifosi, questo prevede il mio contratto. Ho qualche idea? Sì, ma le tengo per me”, ha dichiarato l’attaccante italiano in ‘Cielo Sport’. So qualcosa del mio futuro? Ad essere onesti, no. Vorrei saperlo anch’io; il mio contratto scade tra due partite. La società non mi ha mai contattato Dybala Dybala, chi Ha 32 anni ed è alla Roma dal 2022 Dopo sette stagioni alla Juventus, parla del suo futuro giallorosso: “So qualcosa del mio futuro? Sinceramente no. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Enigma Dybala: “Il mio contratto con la Roma scade tra due partite… e ho un’idea sul mio futuro”

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