Gli agenti di Vincenzo Italiano hanno incontrato i rappresentanti di alcuni giocatori del Napoli. Secondo quanto riportato, il tecnico italiano valuta con attenzione alcune attuali pedine della rosa, che si distinguono per i numeri e le prestazioni recenti. I numeri dei giocatori, in particolare quelli offensivi e di centrocampo, sono stati analizzati per capire chi possa essere maggiormente valorizzato e confermato durante la prossima stagione. La discussione riguarda principalmente le cifre e le statistiche di rendimento.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, gli agenti di Vincenzo Italiano hanno già raggiunto un’intesa con De Laurentiis e il DS Manna per un contratto biennale con opzione per il terzo anno da 3 milioni netti a stagione più bonus, e tra oggi e domani è previsto il faccia a faccia tra il tecnico e la dirigenza rossoblù. Abbiamo raccolto le statistiche degli attaccanti dell’allenatore negli ultimi anni, e i numeri sono tutt’altro che scontati: valorizzare il reparto offensivo sarà una prerogativa del nuovo Napoli. Da Nzola a Orsolini: gli attaccanti che ha valorizzato Italiano. C’è una ragione tecnica concreta dietro l’entusiasmo di chi spinge per Italiano a Napoli: il suo sistema offensivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Italiano, quali giocatori valorizza di più? I numeri che fanno sognare i tifosi del Napoli

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Calcio italiano in crisi: numeri impietosi sui giovani

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