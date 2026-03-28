Oggi il campionato under 18 del Napoli ha visto protagoniste due giovani calciatrici argentine, attirando l’attenzione dei tifosi. Il match ha portato in evidenza le prestazioni di queste due giocatrici, che hanno suscitato entusiasmo tra il pubblico presente. La squadra maggiore tornerà a giocare lunedì prossimo contro il Milan, mentre le giovani promesse continuano a far parlare di sé.

Il Napoli dei grandi tornerà in campo lunedì prossimo contro il Milan, ma intanto sono le stelline argentine a illuminare il campionato U18. Stiamo parlando di Francisco Barido e Milton Pereyra, assoluti protagonisti nel successo interno contro la Fiorentina. Barido inventa, Pereyra finalizza: il primo gol “argentino” è un capolavoro. Lo stavano aspettando i tanti: la prima realizzata dal duo argentino, di scuola Boca Juniors. Entrambi arrivati quest’anno, hanno già dato segni di grande talento e giocate di altissima qualità. Con la Primavera faticano a trovare spazio, dato anche dalla poca esperienza e la giovanissima età, entrambi classe 2008. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Giovanili Napoli, le due stelle argentine fanno sognare i tifosi: è accaduto oggi

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