Italiano o Allegri il Napoli vicino alla scelta del tecnico

Da forzazzurri.net 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Napoli sta definendo la decisione sul nuovo allenatore. La scelta tra Italiano e Allegri si avvicina alla conclusione, con le trattative in fase avanzata. La società sta valutando le opzioni per completare il progetto tecnico della prossima stagione. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata, ma si attende un annuncio a breve. La decisione finale dovrebbe essere comunicata nelle prossime ore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La scelta del nuovo allenatore del Napoli entra nella fase decisiva. Le valutazioni di Aurelio. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Napoli, italiano scavalca Allegri e si avvicina alla panchina degli azzurri

Video Napoli, italiano scavalca Allegri e si avvicina alla panchina degli azzurri

Notizie e thread social correlati

Napoli, Italiano supera Allegri: il tecnico del Bologna sempre più vicino alla panchina azzurraIl Napoli sta accelerando sulle scelte per il nuovo allenatore e il nome di Vincenzo Italiano si fa più forte.

Italiano nuovo allenatore del Napoli: atteso il vertice col Bologna per liberare il tecnico. Allegri resiste, cosa sta succedendoIl Napoli ha convocato un vertice con il Bologna per discutere della rescissione del contratto dell'allenatore attuale.

Temi più discussi: Napoli cerca il nuovo allenatore: sfida tra Allegri e Italiano; Italiano o Allegri nuovo allenatore del Napoli? La scelta di De Laurentiis per il dopo Conte: c'è un grande favorito; Napoli, vertice per il nuovo allenatore: Italiano o Allegri per il dopo Conte; Allegri o Italiano, De Laurentiis vuole scegliere entro sette giorni.

italiano o allegri ilAllegri si libera dal Milan e aspetta il NapoliUna corsa a tappe con colpi di scena e imprevisti sempre dietro l'angolo in attesa dell'annuncio ufficiale. Italiano o Allegri, Allegri o Italiano. Sono loro i candidati a raccogliere l'eredità di ... corrieredellosport.it

italiano o allegri ilAllegri o Italiano, la margherita di ADL ha due soli petali. A breve il nuovo tecnico del NapoliIl prossimo allenatore del Napoli sarà Massimiliano Allegri o Vincenzo Italiano? Ad oggi sembrano esserci pochi dubbi: il tecnico che dovrà raccogliere l'eredità di Antonio Conte uscirà da questi due ... tuttomercatoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web