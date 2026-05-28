Italiano o Allegri il Napoli vicino alla scelta del tecnico

Notizia in breve

Il Napoli sta definendo la decisione sul nuovo allenatore. La scelta tra Italiano e Allegri si avvicina alla conclusione, con le trattative in fase avanzata. La società sta valutando le opzioni per completare il progetto tecnico della prossima stagione. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata, ma si attende un annuncio a breve. La decisione finale dovrebbe essere comunicata nelle prossime ore.