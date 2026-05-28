italiano non convince adl il napoli vira su allegri

Il Napoli ha deciso di cambiare allenatore e si sta orientando verso Massimiliano Allegri, ex tecnico del Milan. La scelta è stata presa dopo aver valutato le prestazioni di Vincenzo Italiano, che non ha convinto abbastanza. La società ha quindi deciso di abbandonare l'ipotesi Italiano e puntare sull’esperto tecnico toscano. La decisione ufficiale non è ancora stata annunciata, ma le trattative sono in corso.

Massimiliano Allegri, ex allenatore del Milan, sembra aver superato Vincenzo Italiano nella corsa alla panchina del Napoli lasciata libera da Antonio Conte. “Clamoroso ma vero: il Napoli ha invertito la rotta. Italiano sì è liberato come da accordi ma il club vira su Allegri. Biennale da cinque netti a Max che fino a ieri sera si sentiva in svantaggio. Cosa è successo vi chiederete. Il colloquio con Aurelio De Laurentiis non avrebbe convinto il presidente. Questo trapela da chi collabora con il patron. Oggi poco prima di pranzo il Napoli avrebbe chiamato Allegri (era in un noto ristorante di Pescara a due passi dalla fontana di Cascella e da piazza Salotto) per comunicargli il mutamento di rotta. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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