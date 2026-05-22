A Napoli si parla di un cambiamento nei nomi legati al calcio, con il nome nuovo che sarà Italiano. Sarri ha deciso di prendersi più tempo per le decisioni, mentre Allegri si avvicina al Milan. Quest’ultimo, che deve ancora chiarire alcuni aspetti contrattuali, sembra più vicino a firmare con il club meneghino. La situazione rimane ancora in evoluzione, con alcune trattative che si stanno definendo e altre ancora da chiarire.

Sarà la volta buona? Presto per dirlo, ma immaginarlo si può. Vincenzo Italiano torna nei radar del Napoli. Anzi, in realtà sarebbe lui in questo momento l’uomo in pole per il dopo Conte. Aurelio De Laurentiis lo stima da tempo e in passato più volte aveva pensato di affidargli la panchina azzurra. Poi, per una serie di circostanze, il corteggiamento non è mai sfociato in matrimonio. Almeno finora. Italiano dovrà incontrare il Bologna, che vorrebbe tenerlo. Però, anche il club rossoblù sa che di fronte a un’offerta ufficiale del Napoli sarà difficile trattenerlo. Italiano è ambizioso per natura, è arrivato in Serie A senza scorciatoie, facendo la gavetta, vincendo la C e la B. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli, il nome nuovo è Italiano. Sarri e Allegri più lontani, Adl tentato dalla scommessa

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NUOVO ALLENATORE del NAPOLI, oltre a SARRI e ALLEGRI spunta un terzo nome a SORPRESA

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