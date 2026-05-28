Italiano-Napoli summit-verità tra il tecnico e il Bologna In caso di addio idee DiFra Palladino o

In questo momento si svolge una riunione tra l’allenatore di una squadra italiana e la dirigenza del club avversario. La discussione riguarda un possibile addio dell’allenatore e le alternative sul tavolo, tra cui nomi come Di Francesco e Palladino. La riunione si concentra sulla situazione attuale e sulle future decisioni relative alla guida tecnica della squadra.

Il summit è cominciato alle 11 di questa mattina nella sede del club. Vincenzo Italiano - palesemente e fortemente nella lista del Napoli - si è presentato a Casteldebole alle 12,20 a bordo di un taxi. Il tecnico ha inizialmente mandato avanti uno dei suoi legali e la sensazione è che il Conclave tecnico-dirigenziale porterà in giornata alla fumata bianca o nera, quindi al mantenimento del contratto che Italiano ha in essere fino al 2027 o alla separazione. Tutto ancora in gioco, perché è chiaro che la volontà di De Laurentiis farà la differenza. “Non siamo stati avvertiti dell’incontro a Roma” ha detto ieri il ds Marco Di Vaio: il Bologna, pur sapendo che nel calcio certe cose accadono, non ha preso bene l’incontro avuto alla FilmAuro nei giorni scorsi, nel senso che si sarebbe aspettato un po’ di accortezza in più. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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