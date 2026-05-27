L’allenatore del Bologna è in trattativa avanzata con il Napoli, che ha raggiunto un accordo con lui. Ora il tecnico deve risolvere la sua situazione contrattuale con la squadra emiliana. La decisione dipende dalla sua liberazione dal contratto attuale. La scelta sembra ormai prossima e potrebbe essere annunciata a breve.

Sembra ormai sulla panchina partenopea il futuro di Vincenzo Italiano. L’allenatore ha l’accordo con De Laurentiis, ora si attende che il tecnico chiuda il contratto che lo lega al Bologna per cominciare la sua avventura all’ombra del Vesuvio. “Il contratto che al 99% legherà Vincenzo Italiano al Napoli sarà di due anni più opzione unilaterale da esercitare da parte del club per un terzo anno. Ingaggio da 2,5 milioni più bonus legati anche alla qualificazione alla Champions League. Una proposta che ha convinto l’entourage dell’allenatore del Bologna nell’incontro di martedì a Roma con il presidente De Laurentiis e il ds Manna. Si è parlato... 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Allenatore Napoli: c’è l’accordo con Italiano, ora il tecnico si deve liberare dal Bologna

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Il nuovo allenatore del NAPOLI: il vero pallino di DE LAURENTIIS

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C’è l’accordo con Italiano, ora il tecnico si deve liberare dal BolognaL’allenatore dei felsinei si sta liberando dal suo attuale contratto e si avvicina all’accordo con il Napoli.

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Come anticipato il 2/5 Italiano lascerà il Bologna, è sempre più vicino al Napoli. Grosso era tra le prime scelte del Bologna ma è ormai destinato a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina, come scritto @tvdellosport | @PianetaBologna_ // @SpaceViol x.com

Vincenzo Italiano è in vantaggio su Max Allegri nella corsa per diventare il nuovo allenatore del Napoli. I contatti sono in corso tra Italiano, De Laurentiis e Manna, mentre la situazione di Allegri non è stata ancora completamente esplorata fino ad ora oggi. reddit

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