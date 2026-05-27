Italiano nel futuro ancora il Bologna? Il Napoli aspetta il tecnico

Da ildifforme.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nei prossimi giorni si terrà un incontro tra il tecnico e la dirigenza del Bologna per definire il futuro del suo incarico. Il Napoli aspetta di conoscere la decisione sul rinnovo o la partenza dell’allenatore.

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Un clima in casa bologna che nelle ultime si è fatto sempre più caldo. Diverse le voci che accostano il commissario tecnicoVincenzo Italiano lontano dall’Emilia nonostante non ci sia una totale chiusura per proseguire la propria avventura in rossoblù. Tra Italiano e l’ambiente bolognese si è creato negli anni un rapporto profondo e reciproco: da una parte la crescita professionale dell’allenatore, dall’altra l’entusiasmo restituito a una piazza tornata a festeggiare un trofeo dopo 51 anni grazie alla storica vittoria dellaCoppa Italiadel 2024-2025. Italiano vicino a Napoli? Occhi puntati su De Rossi e Palladino in caso di addio. L’incontro previsto nei prossimi giorni tra Vincenzo Italiano e la dirigenza del Bologna potrebbe rappresentare un passaggio chiave per stabilire il futuro del club rossoblù. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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