Un clima in casa bologna che nelle ultime si è fatto sempre più caldo. Diverse le voci che accostano il commissario tecnicoVincenzo Italiano lontano dall’Emilia nonostante non ci sia una totale chiusura per proseguire la propria avventura in rossoblù. Tra Italiano e l’ambiente bolognese si è creato negli anni un rapporto profondo e reciproco: da una parte la crescita professionale dell’allenatore, dall’altra l’entusiasmo restituito a una piazza tornata a festeggiare un trofeo dopo 51 anni grazie alla storica vittoria dellaCoppa Italiadel 2024-2025. Italiano vicino a Napoli? Occhi puntati su De Rossi e Palladino in caso di addio. L’incontro previsto nei prossimi giorni tra Vincenzo Italiano e la dirigenza del Bologna potrebbe rappresentare un passaggio chiave per stabilire il futuro del club rossoblù. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Italiano, nel futuro ancora il Bologna? Il Napoli aspetta il tecnico

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ITALIANO AL NAPOLI HA ACCETTATOMA IL BOLOGNAATTENZIONE A ZEBALLOSVERGARA E IL TOTTENHAM..

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Ancora da delineare il futuro di Vincenzo Italiano: in mattinata c’è stato un primo colloquio con il Napoli, alla ricerca di un sostituto di Antonio Conte Giovedì, invece, si incontrerà con Sartori, ds del Bologna, per decidere se continuare insieme o chiudere qui x.com

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