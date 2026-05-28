Italiano-Napoli oggi l’incontro decisivo con il Bologna

Oggi si svolge l'incontro tra il Napoli e il Bologna, considerato decisivo per il futuro della panchina partenopea. La partita potrebbe influenzare le decisioni sulla guida tecnica della squadra, anche in relazione ai risultati recenti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo a eventuali cambiamenti o decisioni definitive, ma l'esito dell'incontro sarà determinante per le prossime mosse.

La giornata di oggi potrebbe segnare un passaggio importante nella corsa alla panchina del Napoli. A Casteldebole è infatti previsto un confronto tra Vincenzo Italiano e il Bologna. Un incontro dal quale potrebbero emergere indicazioni decisive sul futuro dell’allenatore. Il tecnico sarebbe intenzionato a chiudere la propria esperienza in rossoblù. Sullo sfondo c’è il Napoli, che ha individuato in Italiano uno dei profili più convincenti per aprire il nuovo ciclo in panchina. Il club azzurro attende quindi gli sviluppi del faccia a faccia, pronto a muoversi qualora arrivasse il via libera del Bologna. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, la situazione potrebbe sbloccarsi in tempi brevi. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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È FINITA | LINCONTRO CHE CAMBIA TUTTO A NAPOLI

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