Nella serata di domenica 19 aprile 2026, un aereo privato atterra all’aeroporto di Capodichino proveniente da Bruxelles, con a bordo il calciatore Lukaku. Poco dopo, il giocatore viene accompagnato all’interno dell’aeroporto senza rilasciare dichiarazioni. La sua presenza a Napoli è legata a un incontro con l’allenatore Conte, previsto nei prossimi giorni, riguardante il suo possibile ritorno in squadra.

L'atmosfera all'aeroporto di Capodichino è rimasta sospesa questa domenica sera, 19 aprile 2026, mentre il jet privato proveniente da Bruxelles atterra a Napoli, portando con sé il giocatore Lukaku. Il ritorno del centravanti belga segna l'inizio di una fase delicata per la squadra, dopo mesi di assenza che hanno pesato sul percorso stagionale del club partenopeo. L'arrivo del calciatore non è stato privo di piccoli intoppi logistici. Mentre i giornalisti attendevano fuori dal terminal, il gioca .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lukaku torna a Napoli: l’incontro decisivo con Conte per il rientro

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