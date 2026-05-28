Italiano-Napoli oggi l’incontro col Bologna | svolta vicina

Oggi si svolge l'incontro tra il Napoli e il Bologna, con una decisione sulla guida tecnica del club che potrebbe arrivare nelle prossime ore. La società sta valutando le opzioni disponibili e potrebbe annunciare un nuovo allenatore a breve. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al momento. La riunione si concentra sulle decisioni da prendere in vista delle prossime partite di campionato.

La scelta del nuovo allenatore del Napoli può arrivare a un passaggio decisivo nelle prossime ore. Oggi è infatti previsto l’incontro tra Vincenzo Italiano e il Bologna. Un confronto atteso, dal quale potrebbe dipendere anche la strategia di Aurelio De Laurentiis per la successione di Antonio Conte. Il tecnico resta legato contrattualmente al club rossoblù. Il Bologna vorrebbe proseguire il rapporto. Italiano, però, sarebbe orientato ad aprire una nuova fase della propria carriera. In questo scenario, il Napoli osserva con grande attenzione. L’allenatore è considerato il profilo preferito per la nuova panchina azzurra. L’alternativa resta Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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