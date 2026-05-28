italiano napoli oggi il vertice decisivo con il bologna

Oggi si svolge un incontro tra l’allenatore del Napoli e il Bologna, che potrebbe segnare un punto di svolta per il tecnico. La riunione è considerata cruciale per definire il suo futuro sulla panchina della squadra. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti del vertice, ma si tratta di un appuntamento importante per le decisioni relative alla gestione tecnica. L’esito potrebbe influenzare le prossime mosse del club e la continuità dell’allenatore.

Il futuro di Vincenzo Italiano può entrare oggi in una fase decisiva. L’allenatore è atteso a un confronto con il Bologna. Sul tavolo ci saranno il suo contratto e le prospettive del progetto tecnico rossoblù. Ma soprattutto la possibilità di aprire un nuovo capitolo della sua carriera. Il Napoli segue la situazione con grande attenzione. Il profilo di Italiano è considerato tra i più adatti per guidare la squadra nella prossima stagione. La società azzurra, però, attende che il quadro con il Bologna diventi più chiaro prima di muovere eventuali passi concreti. Secondo quanto riportato da Repubblica, edizione Bologna, il tecnico è legato al club emiliano fino al 2027. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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