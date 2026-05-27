Il Napoli ha ottenuto il via libera per il rinnovo del contratto con l’allenatore, ma deve ancora ottenere il consenso del Bologna, club con cui ha un vincolo contrattuale. La trattativa riguarda un contratto biennale e le condizioni economiche non sono state specificate. La società partenopea sta lavorando per trovare un accordo con il Bologna per liberare l’allenatore, ma ancora non ci sono dettagli definitivi. È previsto un incontro tra le parti per definire i termini.

? Punti chiave Quali sono le condizioni economiche del contratto biennale proposto?. Come può il Napoli liberare Italiano dal vincolo con il Bologna?. Chi è il sostituto già pronto in casa Bologna per Palladino?. Perché Allegri resta comunque un'opzione sul tavolo di De Laurentiis?.? In Breve Contratto biennale in discussione con opzione per un terzo anno di permanenza.. Bologna valuta Raffaele Palladino come possibile sostituto per l'allenatore uscente.. Necessari alcuni giorni per risolvere il vincolo contrattuale di 12 mesi con Bologna.. Massimiliano Allegri resta l'alternativa per la dirigenza guidata da De Laurentiis e Manna.. A Roma, l’incontro tra Vincenzo Italiano e la dirigenza del Napoli ha segnato un passo decisivo per definire la guida tecnica della squadra, dopo che Maurizio Sarri ha scelto di puntare sull’Atalanta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, vertice a Roma: via libera per Italiano, serve il sì del Bologna

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