Un calciatore italiano ha lasciato il Bologna tramite una risoluzione consensuale del contratto. La squadra ora cerca un sostituto, con Sartori e Di Vaio che stanno valutando diverse opzioni. La separazione è avvenuta senza controversie, e la società si sta concentrando sul mercato per trovare un nuovo elemento. Nel frattempo, il club deve decidere come riempire il vuoto lasciato dal giocatore.

Ora in casa Bologna è tempo di pensare al sostituto. Sartori e Di Vaio avrebbero messo gli occhi principalmente su tre nomi per il successore di Italiano: De Rossi, Di Francesco e Palladino Vincenzo Italiano non sarà più l’allenatore del Bologna: deciso l’accordo per la risoluzione consensuale con il club. La decisione è stata presa nel summit di Casteldebole con il club, giorni dopoi contatti degli agenti di Italiano con De Laurentiis e il ds del Napoli Manna. Al Bologna non sarebbe piaciuto l’atteggiamento dei procuratori di Italiano che, nei giorni scorsi, avrebbero continuamente rimandato l’incontro con la dirigenza del Bologna. Nel frattempo, il Napoli prosegue anche i contatti con Allegri, continuati nella mattinata di oggi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Italiano lascia il Bologna: risoluzione consensuale con il club, lotta con Allegri per il Napoli

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