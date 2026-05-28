Italiano in pole per il Napoli Allegri resta l’alternativa
Il Napoli sta valutando il nome di un tecnico italiano come possibile successore dell’attuale allenatore. Tra le opzioni, rimane in lista Allegri, che potrebbe essere confermato come alternativa. La società sta analizzando le candidature e si prepara a comunicare la decisione nei prossimi giorni. La scelta riguarda un tecnico con esperienza e capacità di guidare la squadra nella prossima stagione. Non sono state rese note altre preferenze ufficiali o dettagli sui tempi di comunicazione.
Il Napoli si avvicina alla scelta del nuovo allenatore. In questo momento, il profilo che avrebbe. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Napoli, Italiano balza in pole per la panchina: intesa vicina. Allegri sullo sfondo
Notizie e thread social correlati
Sky Sport: “Napoli, Sarri in pole per il dopo-Conte: Allegri resta l’alternativa”Il Napoli sta definendo le opzioni per la guida tecnica dopo l’addio di Antonio Conte, con Maurizio Sarri al momento in prima posizione nella lista...
Sky Sport: «Conte-Napoli verso l’addio, Sarri favorito per il ritorno: Allegri resta l’alternativa»Secondo quanto riportato da Sky Sport, si avvicina la fine del rapporto tra l’allenatore e il club partenopeo.
Temi più discussi: Napoli, il nome nuovo è Italiano. Sarri e Allegri più lontani, ADL tentato dalla scommessa; SportMediaset: Italiano in pole per la panchina del Napoli, Sarri-Gattuso: la situazione Video; Milan, addio ad Allegri a fine stagione? Italiano in pole per i bookies; NAPOLI, ITALIANO IN POLE PER IL POST CONTE: PREVISTO INCONTRO CON GLI AGENTI.
SCHIRA: ITALIANO È IL FAVORITO DI DE LAURENTIIS Vincenzo Italiano torna prepotentemente in pole per la panchina del Napoli. Dopo le tante indiscrezioni degli ultimi giorni, arrivano nuove conferme anche da Niccolò Schira. Secondo l’esperto di merc facebook
MEDIASET - Accomando: Italiano in pole per la panchina del Napoli, ecco le ultime ift.tt/D5cMKo2 x.com
MEDIASET - Accomando: Italiano in pole per la panchina del Napoli, ecco le ultimeOrazio Accomando, esperto di mercato Mediaset, rivela su X: Tra domani e giovedì mattina, Vincenzo Italiano incontrerà la dirigenza del Bologna per formalizzare il suo addio al club. Il tecnico è in ... napolimagazine.com
Italiano in pole: è avanti su Allegri per modulo, idee di gioco e...stipendioSecondo quanto riportato da Repubblica, Italiano sarebbe stato scelto non solo per la qualità del gioco espresso dalle sue squadre Potrebbe arrivare già nelle prossime ore la decisione definitiva di ... tuttonapoli.net
[PBP] Iraola è in pole position, ma ha bisogno di essere convinto a lasciare il Regno Unito. Il direttore sportivo sta diventando favorevole all'idea di un candidato straniero. Le discussioni riguardanti il CEO sono in corso, ma anche qui l'idea di un candidato stra reddit