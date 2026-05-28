Italiano in pole per il Napoli Allegri resta l’alternativa

Notizia in breve

Il Napoli sta valutando il nome di un tecnico italiano come possibile successore dell’attuale allenatore. Tra le opzioni, rimane in lista Allegri, che potrebbe essere confermato come alternativa. La società sta analizzando le candidature e si prepara a comunicare la decisione nei prossimi giorni. La scelta riguarda un tecnico con esperienza e capacità di guidare la squadra nella prossima stagione. Non sono state rese note altre preferenze ufficiali o dettagli sui tempi di comunicazione.