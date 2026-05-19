Secondo quanto riportato da Sky Sport, si avvicina la fine del rapporto tra l’allenatore e il club partenopeo. Tra le opzioni sulla scrivania della società, il ritorno di Maurizio Sarri sarebbe il favorito, mentre Massimiliano Allegri rimane una possibile alternativa. Queste voci si aggiungono alle indiscrezioni che parlano di un possibile addio di Conte, senza che siano stati ancora ufficializzati i dettagli di eventuali accordi o decisioni definitive.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI — Arrivano ulteriori conferme sul possibile divorzio tra Antonio Conte e il Napoli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, le parti sarebbero ormai orientate verso una separazione consensuale al termine della stagione, mantenendo però ottimi rapporti personali. Come spiegato da Sky Sport, la decisione definitiva verrà comunicata direttamente dai protagonisti nei prossimi giorni, ma la direzione intrapresa sembra ormai chiara. Conte e De Laurentiis avrebbero preso atto della mancanza dei presupposti necessari per proseguire insieme il progetto tecnico iniziato due anni fa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Sky Sport: «Conte-Napoli verso l’addio, Sarri favorito per il ritorno: Allegri resta l’alternativa»

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Napoli-Conte, si va verso la separazione: Sarri è in pole per sostituirlo

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