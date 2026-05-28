È la giornata di Vincenzo Italiano che oggi incontrerà il Bologna per un incontro che si annuncia una pura formalità. Come scritto, il Bologna non vede l’ora di salutarlo. Il club non opporrà alcuna resistenza. Ha dovuto fare sapere che era infastidito dall’incontro che il tecnico che ha avuto col Napoli, ma giusto per una questione di forma. Nella realtà è tutto pronto per le firme. Il Bologna andrà a risparmiare i tre milioni netti (sei lordi) che il tecnico guadagnava. Che saranno poi gli stessi che percepirà dal Napoli. Italiano scelto sì per il gioco ma anche per la spending review. Italiano, racconta Repubblica con Marco Azzi, è stato scelto sì per il gioco, il 4-3-3 di sarrita memoria. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Italiano già stasera può diventare l’allenatore del Napoli

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PENSAVA di essere LICENZIATA, IL CAPO la chiese IN SPOSA.

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