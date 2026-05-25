Allegri e Italiano sono i principali candidati alla successione di Antonio Conte come allenatore del Napoli. Tra le ragioni, si citano la loro esperienza e il profilo professionale. Allegri ha guidato squadre di alto livello e ha un passato di successi nel campionato italiano. Italiano, attuale tecnico, ha ottenuto risultati rilevanti con la stessa squadra. La scelta dipenderà da valutazioni interne e dalle strategie del club.

Allegri e Italiano sono gli allenatori candidato alla successione di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Se ne parla a Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio fa il punto sulle trattative. Deciderà De Laurentiis. Dice Di Marzio: “Ci sono tutti e due, Allegri e Italiano. Sono stati sondati entrambi, Allegri anche nelle ultime ore nonostante il fallimento di ieri. Si tratta di due profili completamente diversi, deciderà De Laurentiis con il direttore sportivo Manna. Decideranno se scegliere un allenatore con cui provare a costruire qualcosa di diverso a livello di sviluppo di gioco come può essere Italiano che già in in altre annate era stato vicino al Napoli ma poi il Napoli non aveva sfondato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I cinque motivi per cui Allegri può diventare l’allenatore del Napoli (Di Marzio)

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di Milan-Como, fra Allegri e Fabregas, ma non solo...

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