Il Napoli può festeggiare la Champions già stasera dal divano senza scendere in campo

Da ilnapolista.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli ha la possibilità di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta della Champions League già questa sera, senza dover giocare una partita. La qualificazione dipende da un risultato di altre squadre, e se le condizioni si verificano, la squadra potrà festeggiare dal divano. È un risultato che potrebbe arrivare senza che la squadra scenda in campo o partecipi a ulteriori incontri in questa fase della competizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sembra strano che il Napoli possa centrare l’obiettivo principale della stagione senza nemmeno scendere in campo. Eppure è esattamente quello che può succedere stasera se dagli altri campi arrivano i risultati giusti. Il meccanismo è semplice. Il Napoli è secondo in classifica con 70 punti dopo 35 giornate. La Roma, quinta, è ferma a 64. Se stasera i giallorossi non vincono a Parma (ore 18:00), resterebbero a 64 con sole due partite ancora da disputare: il massimo raggiungibile sarebbe 70, gli stessi punti del Napoli, che però è avanti negli scontri diretti. A quel punto, nessuna delle squadre alle spalle potrebbe più scavalcare gli azzurri dalla quarta posizione.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

il napoli pu242 festeggiare la champions gi224 stasera dal divano senza scendere in campo
© Ilnapolista.it - Il Napoli può festeggiare la Champions già stasera, dal divano, senza scendere in campo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

il Napoli è fuori dalla Champions League 2026 #parodia #ironia

Video il Napoli è fuori dalla Champions League 2026 #parodia #ironia

Notizie correlate

L’Inter può festeggiare lo Scudetto già contro il Torino dopo la sconfitta del Napoli con la LazioQuando l'Inter può alzare al cielo il suo 21° Scudetto? La matematica dice che la prima data disponibile può essere già quella del 26 aprile, giorno...

Il rinnovo col Milan è già firmato, ma può saltare tutto senza ChampionsKarlstrom e l’Udinese ancora insieme! Ufficiale il rinnovo fino al 2028: le parole del centrocampista La Fiorentina alla ricerca del nuovo...

Argomenti più discussi: Il Napoli pareggia a Como, l'Inter è ancora più vicina allo scudetto: cosa serve per diventare campioni d'Italia; Ecco quando il Napoli può festeggiare l’ingresso in Champions: le combinazioni; Inter, cosa serve per festeggiare lo scudetto domenica; Inter Campione d'Italia domenica 3 maggio? Le combinazioni per lo Scudetto.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web