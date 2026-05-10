Il Napoli ha la possibilità di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta della Champions League già questa sera, senza dover giocare una partita. La qualificazione dipende da un risultato di altre squadre, e se le condizioni si verificano, la squadra potrà festeggiare dal divano. È un risultato che potrebbe arrivare senza che la squadra scenda in campo o partecipi a ulteriori incontri in questa fase della competizione.

Sembra strano che il Napoli possa centrare l’obiettivo principale della stagione senza nemmeno scendere in campo. Eppure è esattamente quello che può succedere stasera se dagli altri campi arrivano i risultati giusti. Il meccanismo è semplice. Il Napoli è secondo in classifica con 70 punti dopo 35 giornate. La Roma, quinta, è ferma a 64. Se stasera i giallorossi non vincono a Parma (ore 18:00), resterebbero a 64 con sole due partite ancora da disputare: il massimo raggiungibile sarebbe 70, gli stessi punti del Napoli, che però è avanti negli scontri diretti. A quel punto, nessuna delle squadre alle spalle potrebbe più scavalcare gli azzurri dalla quarta posizione.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli può festeggiare la Champions già stasera, dal divano, senza scendere in campo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

il Napoli è fuori dalla Champions League 2026 #parodia #ironia

Notizie correlate

L’Inter può festeggiare lo Scudetto già contro il Torino dopo la sconfitta del Napoli con la LazioQuando l'Inter può alzare al cielo il suo 21° Scudetto? La matematica dice che la prima data disponibile può essere già quella del 26 aprile, giorno...

Il rinnovo col Milan è già firmato, ma può saltare tutto senza ChampionsKarlstrom e l’Udinese ancora insieme! Ufficiale il rinnovo fino al 2028: le parole del centrocampista La Fiorentina alla ricerca del nuovo...

Argomenti più discussi: Il Napoli pareggia a Como, l'Inter è ancora più vicina allo scudetto: cosa serve per diventare campioni d'Italia; Ecco quando il Napoli può festeggiare l’ingresso in Champions: le combinazioni; Inter, cosa serve per festeggiare lo scudetto domenica; Inter Campione d'Italia domenica 3 maggio? Le combinazioni per lo Scudetto.