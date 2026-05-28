Vincenzo Italiano non è più l’allenatore del Bologna. La notizia è stata annunciata ufficialmente e arriva mentre si parla di un possibile suo passaggio alla guida del Napoli, in sostituzione di Antonio Conte. Italiano lascia quindi la squadra emiliana, che ora cerca un nuovo tecnico. La decisione è stata comunicata oggi, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui tempi del sostituto.

Vincenzo Italiano, in odore di andare a sostituire Antonio Conte sulla panchina del Napoli, da oggi intanto non è più il tecnico del Bologna: è arrivata l’ufficialità. Il Bologna FC 1909 rende infatti noto “di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al Club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura”. La società emiliana “ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del Club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Italiano, è ufficiale l’addio al Bologna

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Vincenzo Italiano Possibile Trasferimento al Napoli e Futuro del Bologna

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