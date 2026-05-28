Il Napoli potrebbe dover pagare un indennizzo per acquisire Vincenzo Italiano dal Bologna. La trattativa tra le due squadre è in corso, mentre il tecnico del Bologna non ha ancora ufficializzato l’addio. La società partenopea sta valutando le condizioni contrattuali e i passaggi necessari per formalizzare il trasferimento. La decisione finale dipende dagli accordi tra le parti e dalla disponibilità del tecnico.

Il Napoli è sempre più vicino a prendere Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, come sostituto di Antonio Conte. Resta ancora aperta la pista che porta all’ex Milan Max Allegri, ma il tecnico rossoblù pare essere in vantaggio. L’addio di Italiano al Bologna potrebbe non essere scontato. L’edizione bolognese di Repubblica scrive che oggi ci sarà l’incontro tra Vincenzo Italiano e i vertici del club rossoblù, ovvero Joey Saputo, Claudio Fenucci e la direzione tecnica. Tuttavia, l’addio non sembra essere scontato: L’addio è probabile, ma non scontato, almeno dal punto di vista del direttore sportivo Marco Di Vaio, che ieri, ospite di Emilio Marrese e Sabrina Orlandi, ha ammesso di non essere “sorpreso” dell’incontro dell’entourage di Italiano con De Laurentiis, sottolineando però “che non siamo stati avvertiti”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli rischia di dover pagare un indennizzo per avere Italiano, l’addio al Bologna non è così scontato

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Il #Napoli rischia di dover pagare un indennizzo per avere #Italiano. Repubblica riporta quanto detto da Di Vaio, ovvero che il #Bologna non è stato avvisato dell’incontro dell’entourage di Italiano con De Laurentiis. ilnapolista.it/2026/05/il-nap… x.com

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