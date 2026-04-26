Sono trascorsi quarant’anni dal disastro di Chernobyl, avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 aprile 1986, quando un incidente alla centrale nucleare ha provocato una grande esplosione. Nonostante siano passati decenni, la centrale continua a rappresentare una potenziale minaccia. I tecnici coinvolti nella notte dell’incidente stavano eseguendo un test di sicurezza nella sala di controllo, che si è rivelato fatale per l’esito dell’evento.

I tecnici che, nella notte tra il 25 e il 26 aprile 1986, stavano effettuando un test di sicurezza nella sala controllo della centrale nucleare V.I. Lenin di Chernobyl (?ernobyl’ ), a circa 160 km da Kiev, non avrebbero mai potuto immaginare cosa sarebbe accaduto di lì a poco. L’intenzione era verificare se, in caso di un’interruzione improvvisa di corrente, la rotazione residua delle turbine riuscisse comunque a fornire una quantità di elettricità da garantire il funzionamento delle pompe di raffreddamento, almeno per il minuto che occorreva ai generatori di emergenza per accendersi. Per capirlo, bisognava disattivare i sistemi automatici di emergenza e abbassare la potenza di un reattore, in quel caso il numero 4.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sono passati quarant’anni dal disastro nucleare di Chernobyl, ma la centrale rappresenta ancora una minaccia

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