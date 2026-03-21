Martina Colombari e Billy Costacurta hanno celebrato il trentennale del loro primo bacio con un post su Instagram. La coppia ha condiviso un messaggio in occasione della ricorrenza, ricordando il momento speciale. La foto pubblicata mostra i due insieme, mentre il testo si concentra sul ricordo di quel giorno. La coppia ha deciso di rendere pubblica questa celebrazione sui social.

Come ha raccontato la coppia in diverse occasioni, a presentarli quell'anno fu un amico comune, Piero Gaiardelli. Martina Colombari aveva concluso la relazione con Alberto Tomba e, dal canto suo, Billy Costacurta era curiosissimo di conoscere dal vivo la Miss Italia del 1991. Dopo il primo bacio, scattato quasi subito, i due hanno avuto un lungo fidanzamento, culminato con il matrimonio il 16 giugno 2024, a San Giovanni in Marignano. Lo stesso anno nasce il figlio della coppia, Achille, venuto alla luce il 2 ottobre. Oggi la famiglia Colombari-Costacurta è affiatata e trasparente nel racconto che fa di se stessa, compresi i momenti difficili. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Martina Colombari e Billy Costacurta festeggiano l'anniversario: «Sono passati solo 30 anni da quel primo bacio»

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