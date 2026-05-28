Alle 12, Vincenzo Italiano è arrivato a Casteldebole con un'auto sportiva, creando scompiglio all’ingresso del centro tecnico. L’allenatore, attualmente senza contratto, è al centro di un incontro che potrebbe determinare il suo futuro, con un possibile passaggio al Napoli o la permanenza al Bologna. La scena ha suscitato attenzione tra i presenti, ma al momento non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali.

Bologna, 28 maggio 2026 - È arrivato a Casteldebole sfrecciando Vincenzo Italiano, tanto da metter paura anche alle sbarre del centro tecnico, che alle 12.15 spaccate si sono alzate rapidamente per lasciarlo entrare. In fretta e furia, proprio come andrà deciso il suo futuro: Napoli o la permanenza Bologna? Di questo si sta discutendo in questi minuti sulle scrivanie di Casteldebole: il mister, assieme ai vertici rossoblù. I protagonisti sono arrivati alla spicciolata. I primi sono stati l'ad Fenucci e il responsabile dell'area tecnica Sartori, giunti attorno alle 9 questa mattina al "Galli". Alle 9.30 è stato poi il turno dell’avvocato Luca Bergamini, seguito qualche minuto più tardi da Francesco Caliandro, uno dei procuratori dell’attuale allenatore del Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Italiano è a Casteldebole, in corso l'incontro decisivo: Napoli o la permanenza al Bologna?

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