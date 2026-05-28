Italiano aspetta una chiamata Allegri resta in pole | il punto della situazione

Vincenzo Italiano aspetta una risposta definitiva da parte di un dirigente dopo aver lasciato il suo precedente incarico. Nel frattempo, il tecnico siciliano ha già deciso il suo prossimo passo, indipendentemente dall’esito della trattativa. Si segnala che il presidente avrebbe scelto di puntare su un altro allenatore, che rimane in pole position. La decisione definitiva non è ancora stata comunicata.

Vincenzo Italiano attende la risposta definitiva di Aurelio De Laurentiis dopo l’addio al Bologna. Il tecnico siciliano ha già scelto il suo futuro indipendentemente dalla panchina azzurra, ma rimane in attesa della decisione del presidente, che avrebbe scelto Massimiliano Allegri. Italiano lascia Bologna: il ciclo si chiude dopo due anni. La separazione tra Vincenzo Italiano e il Bologna si è consumata con serenità. Secondo Nicolò Schira, i l tecnico riteneva concluso il suo ciclo in Emilia dopo due stagioni caratterizzate da risultati brillanti: “ Vincenzo Italiano, indipendentemente dal Napoli o altri club, aveva maturato a prescindere la decisione di lasciare Bologna dato che dopo due anni brillanti riteneva concluso il suo ciclo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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