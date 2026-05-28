Tre vittorie italiane al Giro d’Italia, con Ballerini, Ganna e Bettiol, si alternano a momenti di sfortuna, come le volate sfumate e le fughe sfiorate. La maglia rosa è passata a Ciccone, mentre altri corridori italiani sono rimasti vicini alla vittoria senza concretizzarla. La gara ha visto anche diverse occasioni mancate e colpi di scena, evidenziando le sfide e le delusioni per gli atleti italiani in questa edizione.

Un Giro d’Italia intenso, spettacolare e ricco di emozioni, ma anche di occasioni sfumate per il ciclismo italiano. Finora gli azzurri hanno conquistato tre successi di tappa — con Davide Ballerini a Napoli, Filippo Ganna a Massa e Alberto Bettiol a Verbania — oltre alla soddisfazione della maglia rosa indossata da Giulio Ciccone. Tuttavia, accanto alle vittorie, resta il sapore amaro delle numerose beffe subite nelle volate e negli arrivi decisivi. L’ennesima conferma è arrivata oggi a Pieve di Soligo, sede della 18ª tappa. L’Italia ha sfiorato ancora una volta il successo, ma si è dovuta accontentare dei piazzamenti: secondo Edoardo Zambanini, terzo Jonathan Milan e quarto Francesco Busatto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italiani al Giro? Tre vittorie, ma quante beffe: dalle volate di Milan alla fuga di Caruso

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