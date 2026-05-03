Il Giro d’Italia 2026 si avvicina, con la partenza prevista in Bulgaria. La prima tappa si concluderà a Burgas, dando il via a una serie di tre tappe in quella regione. Tra i protagonisti delle volate ci sarà Jonathan Milan, considerato un punto di riferimento per le frazioni più veloci. La corsa vedrà la presenza di altri velocisti di livello, pronti a sfidarsi lungo le strade del percorso.

Si avvicina sempre di più l’inizio del Giro d’Italia 2026. Si comincia dalla Bulgaria, che ospiterà tre tappe e proprio la prima con arrivo a Burgas vedrà subito accendersi la sfida tra i velocisti. Chi riuscirà a vestire la prima maglia rosa? Tutta l’attenzione è posta su Jonathan Milan, che si presenta come l’uomo da battere nelle volate, ma la concorrenza sarà decisamente agguerrita e non mancheranno gli avversari al velocista friulano. Lo sprinter della Lidl-Trek ha trionfato nella classifica a punti per due anni (2023 e 2024) e sicuramente cercherà di arrivare in ciclamino anche sul traguardo finale di Roma. Già detto della prima tappa e della possibilità di vestirsi subito di rosa, l’obiettivo per Milan è quello di aumentare il bottino di vittorie al Giro d’Italia, che finora in carriera sono state quattro.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026: Jonathan Milan il faro per le volate. Ma la concorrenza sarà di valore

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