Damiano Caruso è entrato nella fuga che ha caratterizzato e deciso la diciassettesima tappa del Giro d’Italia. La sua partecipazione alla fuga da lontano ha modificato la classifica generale, influenzando le posizioni degli altri corridori. La sua azione ha portato a un cambio di posizione in classifica, con un aumento di posizioni rispetto alla situazione precedente. La fuga ha avuto un ruolo decisivo nel risultato finale della tappa.

Damiano Caruso è entrato nella fuga da lontano che ha animato e che ha risolto la diciassettesima tappa del Giro d’Italia: il veterano siciliano aveva dichiarato che avrebbe voluto andare all’attacco nella frazione di Andalo e ha mantenuto la promessa, arrivando a giocarsi il successo nel finale, dove sono però emerse le doti da finisseur del danese Michael Valgren. Dopo 135 km in avanscoperta, il portacolori della Bahrain-Victorious è riuscito a guadagnare cinque minuti e nove secondi nei confronti degli altri big, a cui si aggiungono quattro secondi di abbuono per la terza posizione sul traguardo. Il 38enne ha recuperato ben quattro posizioni in classifica generale e ora si è issato al nono posto con un ritardo di 8’34” dal danese Jonas Vingegaard e di 4’07” dalla terza piazza occupata dall’olandese Thymen Arensman. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quante posizioni ha guadagnato Damiano Caruso in classifica al Giro d’Italia: la fuga cambia tutto

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