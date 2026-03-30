A Castel San Giovanni, nel Piacentino, è in corso un’indagine per omicidio dopo che un uomo è stato trovato morto in casa. La moglie e il figlio sono stati coinvolti nel caso, con dettagli ancora da chiarire. La scena del delitto ha suscitato scalpore nella comunità locale, mentre le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi per ricostruire quanto accaduto.

Un velo di orrore squarcia la quiete di Castel San Giovanni, nel Piacentino, dove un dramma familiare dalle tinte fosche si è trasformato in un’indagine per omicidio. Nelle prime ore di lunedì mattina, i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Piacenza hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, ponendo fine a un silenzio durato mesi. Sotto scacco sono finiti una donna e un uomo, rispettivamente la moglie e il figlio della vittima, un anziano di 85 anni trovato senza vita nella propria abitazione il 25 ottobre 2025. Le accuse formulate dal Gip del Tribunale di Piacenza, su richiesta della Procura, sono pesantissime: omicidio volontario, maltrattamenti e sequestro di persona. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Trovato così in casa, è shock in Italia: cosa gli hanno fatto moglie e figlio. Veramente atroce

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