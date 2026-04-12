Nella notte tra sabato e domenica, la città di Massa è stata sconvolta da un episodio di violenza estrema che ha causato la morte di un uomo. Secondo le prime testimonianze, l’uomo è stato massacrato davanti al figlio piccolo, con le motivazioni che sarebbero state riferite a una volontà di tutela. La scena ha lasciato la comunità incredula e in stato di shock. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda.

La città di Massa è sotto choc per un episodio di violenza brutale quanto assurdo, consumatosi nel cuore della notte tra sabato e domenica. A perdere la vita è Giacomo Bongiorni, un uomo di 47 anni molto conosciuto in città, vittima di un’aggressione che pare essere scaturita da futili motivi. Tutto è accaduto intorno all’una del mattino nella centralissima piazza Felice Palma, a pochi passi dal municipio. Bongiorni non era solo: si trovava in compagnia di alcuni amici e familiari, tra cui il figlio di appena 11 anni, quando la serata si è trasformata in tragedia. Secondo le prime ricostruzioni, il quarantasettenne avrebbe semplicemente invitato alcuni ragazzi a smetterla di lanciare bicchieri contro una vetrina, un gesto di civiltà che ha innescato una reazione spropositata e assassina.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, massacrato davanti al figlio piccolo: “Voleva solo…”. Città sotto shock. Morte atroce

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