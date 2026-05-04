In Campania si apre il congresso della categoria metalmeccanici, con un'attenzione particolare alle tematiche di sicurezza sul lavoro, contratti e lavoratori invisibili. I partecipanti si confrontano su questioni ancora aperte, tra cui le condizioni di tutela negli ambienti di lavoro e le modalità di tutela dei diritti dei lavoratori. La discussione si concentra sulle sfide ancora presenti nel settore e sulle strategie per migliorare le condizioni lavorative.

NAPOLI, 04 MAG – “Sulla sicurezza sul lavoro c’è ancora tanto da fare: non possiamo accettare che si continui a morire o a infortunarsi mentre si lavora. Serve un impegno concreto e condiviso da parte di istituzioni e imprese”. Lo ha detto il segretario generale della Uilm Campania, Crescenzo Auriemma, nel corso del XII Congresso del sindacato regionale in corso alla Citta della scienza di Napoli, che proseguirà anche domani. “Allo stesso tempo – ha aggiunto Auriemma – è fondamentale rafforzare la contrattazione di secondo livello, che oggi è ancora presente in poche aziende, sia a livello nazionale che in Campania. È lì che si costruiscono condizioni migliori per i lavoratori.🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Metalmeccanici: al via il congresso della Uilm Campania. Focus su sicurezza, contratti e invisibili

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