Danone a NutriMi 2026 | Microbiota e latti fermentati al centro dell’innovazione

Durante l’evento NutriMi 2026, un’azienda del settore alimentare ha annunciato il suo coinvolgimento in progetti di ricerca incentrati sul microbiota intestinale e sui benefici dei latti fermentati. La collaborazione con la comunità scientifica mira a approfondire le connessioni tra alimentazione e salute, con particolare attenzione a come gli alimenti fermentati possano influenzare il benessere a lungo termine. L’obiettivo è promuovere un dialogo diretto tra settore e ricerca, puntando su innovazioni alimentari.

(Adnkronos) – Confrontarsi attivamente con la comunità scientifica sui temi chiave per il futuro della nutrizione: dal ruolo del microbiota intestinale all'impatto dei latti fermentati sulla salute, fino all'importanza di un'alimentazione equilibrata per il benessere a lungo termine. Con questi contenuti, in occasione della XX edizione di NutriMi – Forum di nutrizione pratica, Danone, come Top Partner, ha confermato il proprio ruolo di riferimento nell'ambito dei latti fermentati. Il contributo del'azienda – con i suoi brand Danone Skyr e Activia – forte di decenni di innovazione e ricerca sul microbiota intestinale, si inserisce in uno scenario di mercato in rapida trasformazione, dove l'interesse degli italiani per alimenti funzionali e ad alto valore nutrizionale è in forte crescita.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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