Durante un evento di Fratelli d’Italia, i social media manager di Giorgia Meloni, Carlo Calenda e Roberto Gualtieri hanno condiviso contenuti sui propri profili TikTok. La pubblicazione ha mostrato clip e messaggi relativi a un progetto chiamato ‘Istantanea Digitale’, che coinvolge i tre politici in un racconto condiviso attraverso i social. Non sono stati annunciati eventi pubblici o dichiarazioni ufficiali, ma solo contenuti digitali diffusi online.

Nell’iniziativa di Fdl, i social media manager di Giorgia Meloni, Carlo Calenda e Roberto Gualtieri hanno parlato di come l’autenticità sia al centro della comunicazione politica, soprattutto sui social network All’interno dell’iniziativa di Fratelli d’Italia, partito del premier Giorgia Meloni, denominataIstantanea Digitale, hanno preso parola gli esperti di social media del presidente del Consiglio, di Carlo Calenda (Azione) e del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Nel panel dell’iniziativa gli esperti della comunicazione si sono confrontati con il responsabile della Comunicazione dell’Anm, Carlo Passarello, con Massimiliano Zossolo della pagina socialWelcome to Favelase con il direttore editoriale diEsperia,Gino Zavalani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - ‘Istantanea Digitale’: da ‘Melodi’ a Gualtieri tiktoker, il racconto politico social

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