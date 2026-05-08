Una tiktoker napoletana ha annunciato sui social l’arresto del figlio, accusato di tentato omicidio. La donna ha condiviso la notizia senza attendere comunicazioni ufficiali da parte delle forze dell’ordine. La notizia ha suscitato reazioni sui social media, dove molti utenti si sono mostrati sorpresi dall’accaduto. La donna, identificata come Rita De Crescenzo, ha reso pubblica la notizia attraverso i propri canali online.

A dare per prima la notizia non sono state le forze dell’ordine, ma lei stessa. Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana diventata nota a livello nazionale per le sue storie social e per la controversa vicenda delle carovane di turisti a Roccaraso di due anni fa, ha pubblicato un video in cui annuncia l’arresto del figlio Francesco Pio Bianco. Sette le misure cautelari eseguite dalla Squadra Mobile di Napoli, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dalla Procura per i minorenni. Le accuse sono pesanti: tentato omicidio, porto e detenzione di armi da fuoco, tutti reati aggravati dal metodo mafioso. “Non sapevo più cosa fare con mio figlio Francesco ma è venuto il giorno: stamattina alle 5 lo hanno arrestato.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La tiktoker napoletana annuncia sui social l’arresto del figlio per tentato omicidio (e i social sono sconvolti)

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