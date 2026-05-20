Giorgia Meloni e le caramelle regalate da Modi la serata al Colosseo e le risate tra i due | così cavalcano il trend social Melodi – Il video

Durante una serata al Colosseo, il primo ministro italiano e il leader indiano sono stati ripresi mentre si scambiavano risate e alcune caramelle regalate da Modi. Un video diffuso sui social mostra i due leader in atteggiamenti distesi, con i commentatori che li hanno associati al trend indiano chiamato «Melodi». La scena ha attirato l’attenzione online, dove il momento è stato condiviso e commentato da utenti italiani e indiani.

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