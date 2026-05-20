Giorgia Meloni e le caramelle regalate da Modi la serata al Colosseo e le risate tra i due | così cavalcano il trend social Melodi – Il video

Da open.online 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una serata al Colosseo, il primo ministro italiano e il leader indiano sono stati ripresi mentre si scambiavano risate e alcune caramelle regalate da Modi. Un video diffuso sui social mostra i due leader in atteggiamenti distesi, con i commentatori che li hanno associati al trend indiano chiamato «Melodi». La scena ha attirato l’attenzione online, dove il momento è stato condiviso e commentato da utenti italiani e indiani.

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A giocarci ormai sono anche loro: Giorgia Meloni e il premier indiano Narendra Modi, per i social indiani «Melodi». L’ultima occasione per cavalcare la finta relazione affettiva tra i due leader di governo è stata la visita del premier indiano a Roma, immortalata in alcuni momenti iconici anche sui canali social della premier italiana. Come il video in cui i due, con sguardo complice e divertito, condividono una confezione di caramelle mou a marca Melody. Un regalo arrivato proprio dall’India per mano di Modi, che Meloni sembra aver accettato con entusiasmo. E non è mancata neanche una serata romantica, con lo sfondo unico del Colosseo a fare da cornice per una visita riservatissima e blindata. 🔗 Leggi su Open.online

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