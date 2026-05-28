Israele Usa Flotilla salario minimo e non solo | per cosa si sciopera domani a Trento

Domani a Trento si terrà uno sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. L'agitazione è indetta da sindacati di base e coinvolge anche il settore dei trasporti. La protesta si svolge in risposta a questioni legate a salario minimo e altre tematiche. L'intera giornata di venerdì vedrà manifestazioni e astensioni dal lavoro.

Non ci sarà solo lo sciopero dei trasporti a scandire la giornata di venerdì 29 maggio: a Trento, infatti, scenderanno in piazza i sindacati di base Cub, Sbm e altre realtà per uno sciopero generale di tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore pubblico e privato per l’intera giornata con. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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