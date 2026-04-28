Salario giusto e salario minimo qual è la differenza e cosa cambia per gli stipendi

Il Consiglio dei ministri sta valutando l’approvazione di un nuovo provvedimento chiamato “salario giusto”, previsto nel decreto lavoro in arrivo per il 1° maggio. Questa proposta riguarda le modalità di definizione e applicazione degli stipendi, con l’obiettivo di introdurre modifiche rispetto al salario minimo. La discussione si concentra sulle differenze tra queste due misure e su come potrebbero influenzare i salari dei lavoratori.

Il Consiglio dei ministri potrebbe approvare il “salario giusto”. Per il 1° maggio è infatti in arrivo il decreto lavoro che punta a questa misura. Nella bozza, tra le diverse indicazioni come le novità per i rider e la proroga delle assunzioni per giovani under 35 e donne nell’area Zes, c’è anche l’individuazione del salario giusto. Il riferimento è al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Non è il salario minimo, quindi. Qual è la differenza tra i due approcci? Che cos’è il salario giusto. Non è sul salario minimo che il governo Meloni potrebbe puntare, ma sul “salario giusto”.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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SALARIO GIUSTO: COSA CAMBIA DAVVERO NEGLI STIPENDI ECCO COSA STA PREPARANDO IL GOVERNO

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