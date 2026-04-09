In Puglia, i prezzi dei carburanti sono stati aggiornati e sono disponibili in un elenco consultabile online. Dopo il massacro compiuto da Israele in Libano, nessuna nave è passata dal terminale di Hormuz. Il premier italiano ha indirizzato una critica all’ambasciatore del governo di Tel Aviv. Sul sito indicato si può consultare lo schema dei distributori pugliesi e delle altre regioni italiane.

Al link di seguito lo schema riguardante i distributori pugliesi, consultabile per ciascun distributore italiano: https:carburanti.mise.gov.itospzSearcharea —– Descriviamo la situazione del prezzo dei carburanti, giornalmente. Un fatto quasi automatico, ogni mattina, per informare i lettore sui prezzi e dare loro modo di cercare le condizioni migliori. Prezzi di carburanti che sono conseguenza di una guerra. Ieri notte si festeggiava un cessate il fuoco Usa-Iran di due settimane, riguardante anche Israele e Libano. Senonché il criminale di guerra Netanyahu a capo del governo che sta massacrando l’area, ieri ha fatto capire al mondo (che se ne sta finalmente accorgendo, si spera) di essere il guerrafondaio di questo conflitto. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Carburanti: la situazione in Puglia ELENCO PREZZI. Da Hormuz non sono passate navi dopo il massacro compiuto da Israele in Libano Netanyahu criminale di guerra responsabile di far vacillare la tregua. Meloni, rampogna all'ambasciatore del governo di Tel Aviv

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Temi più discussi: Netanyahu: Israele sostiene il cessate il fuoco con l'Iran. Libano è escluso; Israele attacca il Libano, tregua in pericolo; Carburanti: la situazione in Puglia ELENCO PREZZI. Da Hormuz non sono passate navi dopo il massacro compiuto da Israele in Libano; Israele, Netanyahu: il cessate il fuoco non vale per il Libano.

GUERRA IN LIBANO | La strategia di Netanyahu per sfruttare le ambiguità della treguaIsraele ha accettato la tregua con l’Iran ma non con Hezbollah e sta attaccando in tutto il Libano. Ma il prezzo per lo Stato ebraico aumenta ... ilsussidiario.net

Israele e i dilemmi di Netanyahu: la dottrina della guerra permanente, il silenzio sulla tregua (che non si applica al Libano), le mosse subite dell'amico DonaldIl primo ministro di Israele è stato l'unico a non annunciare il cessate il fuoco con un messaggio personale. Rifiuta la via diplomatica e tiene aperti i fronti di guerra a Gaza e in Libano ... corriere.it

NETANIAU VA FERMATO. Tregua anche in Libano. Proprio oggi, mentre si annunciava la tregua in Iran, Netanyahu ha lanciato il suo attacco più duro contro il Libano. Il suo disprezzo per la vita e il diritto internazionale è inaccettabile. Ci sono molti morti, molti - facebook.com facebook

Non voleva la tregua in Iran, non la rispetta in Libano. Netanyahu ordina un pesantissimo attacco in diverse città, compreso il centro di Beirut. Oltre 250 morti e mille feriti. È strage: Israele spara su tutto compresi i soldati italiani di Unifil. Roma, ancora, «protest x.com