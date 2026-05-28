Le Nazioni Unite hanno inserito Israele nella lista dei paesi segnalati per violenze sessuali nelle aree di conflitto. La decisione si basa su segnalazioni di abusi che coinvolgono civili palestinesi. La black list include paesi che, secondo le Nazioni Unite, presentano episodi di violenza sessuale in contesti di guerra o crisi. La lista non comporta sanzioni, ma mira a monitorare e promuovere azioni contro tali violazioni.

Le Nazioni Unite hanno inserito Israele nella black list dei paesi che si sono macchiati di violenze sessuali nelle zone di guerra. Un elenco dei paesi che comprende anche Hamas, incluso nel 2025, e alcune organizzazioni terroristiche come l’ Isis. La notizia, anticipata in esclusiva dal Jerusalem Post, è stata confermata in un post sul social X dall’ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite Danny Danon. Solo poche settimane fa, il New York Times aveva pubblicato un pezzo in cui il premio Pulitzer Nicholas Kristof denunciava stupri e torture sistematiche sui palestinesi incarcerati. Secondo quanto riportato dal Jerusalem Post, dopo una... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Israele inserito nella black list dell’Onu per le violenze sessuali sui palestinesi

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