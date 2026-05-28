Israele identifica il sud Libano come zona di guerra

Nelle ultime 24 ore, l’esercito israeliano ha condotto attacchi contro più di 135 obiettivi in Libano meridionale, Tiro e Valle della Beqaa. L’operazione ha mirato a colpire 10 siti di lancio di razzi utilizzati da Hezbollah per attacchi contro forze israeliane e civili. Il governo israeliano ha dichiarato la zona del sud del Libano come area di guerra.

Nel corso delle ultime 24 ore, l'esercito israeliano ha attaccato oltre 135 obiettivi di Hezbollah nelle aree di Tiro, della Valle della Beqaa e del Libano meridionale per distruggere 10 siti di lancio utilizzati dai terroristi di Hezbollah per lanciare razzi contro soldati dell'Idf e civili. 🔗 Leggi su Today.it

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Israele attacca il Libano. Netanyahu non si ferma

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