Israele ha bombardato Beirut

Un raid aereo ha colpito un'area di Beirut, secondo quanto riferisce l'esercito israeliano. L'obiettivo sarebbe stato un comandante delle unità missilistiche di Hezbollah, che si trovava nella capitale libanese al momento dell'attacco. Non ci sono ancora dettagli su eventuali vittime o danni collaterali. La notizia è stata confermata dalle forze armate di Israele, senza ulteriori precisazioni.

Secondo l'esercito israeliano, l'aviazione avrebbe colpito nella capitale libanese un comandante delle unità missilistiche di Hezbollah. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Israel bombardea Beirut

Notizie e thread social correlati

Israele ha bombardato il Libano con un’intensità mai vista dall’inizio della guerraDurante le ultime ore, Israele ha condotto un attacco aereo sul Libano, con un'intensità che non si era mai registrata dall'inizio del conflitto.

Israele ha iniziato una nuova ampia ondata di raid in Iran e su BeirutL'aviazione militare israeliana ha lanciato una serie di raid contro obiettivi in Iran e a Beirut.

Temi più discussi: Beirut sotto attacco: almeno 80 morti e 200 feriti. Perché Israele continua i raid (e il Libano resta fuori dalla tregua); Il Litani è già un confine, di fatto; Si riparla di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran; È improbabile che il conflitto in Medio Oriente si concluda a breve.

Libano, Israele avanza ancora e bombarda su chi scappaSaltata la tregua con Hezbollah, in corso pesanti bombardamenti su Tiro e Sidone. L'esercito di Tel Aviv dichiara zona di combattimento il 18% del Paese mentre sale a oltre 3.900 il bilancio delle v ... vita.it

Israele punta sul Libano. In gioco l'asse con DonaldScuote la testa il cittadino del Kibbutz Misgav Am, in Alta Galilea, racconta di un drone esploso accanto all'asilo d'infanzia del suo villaggio. Solo per un miracolo non c'era nessuno dentro - dice ... ilgiornale.it

Israele ha effettuato oltre 120 attacchi aerei in Libano nonostante il fragile cessate il fuoco di aprile, mentre Hezbollah ha risposto con droni e razzi, intensificando le paure di un conflitto regionale più ampio. reddit