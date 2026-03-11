Israele ha iniziato una nuova ampia ondata di raid in Iran e su Beirut

L'aviazione militare israeliana ha lanciato una serie di raid contro obiettivi in Iran e a Beirut. Le operazioni hanno colpito infrastrutture ritenute legate al regime iraniano e a Hezbollah. Le azioni sono state condotte su vasta scala e si sono svolte contemporaneamente in entrambi i territori. Non sono stati forniti dettagli sui danni o sulle vittime di queste operazioni.

L'aviazione militare israliana ha avviato una nuova ampia ondata di attacchi contro le infrastrutture del regime terroristico iraniano in tutto l'Iran e, in contemporanea, ha iniziato a colpire infrastrutture di Hezbollah a Beirut. Lo comunica il portavoce delle forze di sicurezza di Tel Aviv. 🔗 Leggi su Today.it

Iran, nuova ondata di raid Israele-Usa su TeheranNuovi attacchi aerei hanno scosso la capitale iraniana Teheran nelle prime ore di venerdì 6 marzo dopo che Israele ha annunciato "una vasta ondata di...

Medio Oriente, quarto giorno di guerra: raid su Teheran e Beirut, Usa pronti a una "grande ondata"Il Medio Oriente entra nel quarto giorno di guerra con un'escalation che coinvolge sempre più attori e fronti.

Guerra Iran-Israele-USA: perché è scoppiata, cosa sta succedendo e scenari futuriGuerra Iran-Israele-USA 2026: dalla morte di Khamenei all'Operazione Epic Fury. Origini, conseguenze globali e scenari futuri del conflitto spiegato da zero.

Iran, il segretario alla Difesa Hegseth: Oggi il giorno di attacchi più pesanteStarmer sente Merz e Meloni: «Regno Unito, Italia e Germania lavorano a un piano per proteggere le navi nello Stretto di Hormuz»

La premier torna a definire l'intervento unilaterale di Usa e Israele contro Teheran fuori dalla cornice del diritto internazionale. Pronte misure contro i rincari dei prezzi e minacce terroristiche

Il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran sta entrando in una fase nuova. A Teheran il regime si è ricompattato attorno alla nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei, sostenuta dall'ala più dura del sistema e dalle Guardie Rivoluzionarie. Nel frattempo il confronto