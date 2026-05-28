Israele attacca la città di Tiro in Libano Colpite strutture Hezbollah

Da tv2000.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’esercito israeliano ha lanciato un attacco sulla città di Tiro, nel sud del Libano, colpendo strutture legate a Hezbollah. Nel frattempo, nel paese si registrano scontri in corso, con alcune aree in fiamme. L’attacco segue le operazioni militari della regione, senza ulteriori dettagli sui danni o sui feriti. La situazione rimane tesa, con operazioni militari ancora in corso.

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In fiamme il Libano dove proseguono gli scontri. Nel mirino dell’esercito di Israele la città di Tiro. Morta sotto un lancio di droni di Hezbollah una soldatessa israeliana. Continuano i raid dell’Idf anche su Gaza. Servizio di Ugo Scali TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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