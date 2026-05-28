L’esercito israeliano ha lanciato un attacco sulla città di Tiro, nel sud del Libano, colpendo strutture legate a Hezbollah. Nel frattempo, nel paese si registrano scontri in corso, con alcune aree in fiamme. L’attacco segue le operazioni militari della regione, senza ulteriori dettagli sui danni o sui feriti. La situazione rimane tesa, con operazioni militari ancora in corso.

In fiamme il Libano dove proseguono gli scontri. Nel mirino dell’esercito di Israele la città di Tiro. Morta sotto un lancio di droni di Hezbollah una soldatessa israeliana. Continuano i raid dell’Idf anche su Gaza. Servizio di Ugo Scali TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Israele attacca la città di Tiro in Libano. Colpite strutture Hezbollah

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