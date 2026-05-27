Le forze armate di Israele hanno ordinato l’evacuazione dell’intera città di Tiro e dei sobborghi nel Libano. L’ordine riguarda tutti i residenti e le persone presenti nell’area, senza indicare una durata specifica dell’evacuazione. La decisione è stata comunicata alle autorità locali, ma non sono stati forniti dettagli sulle tempistiche o sulle motivazioni ufficiali. Non ci sono ancora notizie di atti di violenza o escalation immediata nella zona.

Le forze armate di Israele (Idf) hanno ordinato l’evacuazione dell’intera città di Tiro, nel Libano meridionale, nonché delle zone rurali, dei villaggi e campi profughi palestinesi circostanti, oltre alla località di Nabatieh, sempre nel sud del Paese dei Cedri, in previsione di nuovi attacchi aerei in preparazione contro il gruppo armato sciita Hezbollah. Questo “avviso urgente” è stato diramato oggi sui social dal portavoce in lingua araba delle Idf, colonnello Avichay Adraee. “Per garantire la vostra sicurezza, evacuate immediatamente le vostre case secondo l’area mostrata nella mappa e trasferitevi a nord del fiume Zahrani”, si legge nella nota. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Libano: Israele ordina l’evacuazione della città e dei sobborghi di Tiro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Israel orders evacuations in several towns in southern Lebanon

Notizie e thread social correlati

L’Idf ordina l’evacuazione del sud del Libano: imminenti raid sulle città di Tiro e Sidone. L’ambasciata Usa ai suoi cittadini: “Andate via”L’esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione per le aree meridionali del Libano, prevedendo possibili attacchi nelle città di Tiro e...

Idf ordina evacuazione di diversi centri del Libano meridionaleL’esercito israeliano ha ordinato l’evacuazione di diversi centri nel sud del Libano, anche se il cessate il fuoco è ancora in vigore.

Temi più discussi: Tel Aviv mantiene la promessa: sul Libano cento raid in poche ore; Video. Libano: 11 morti in raid di Israele, che ordina avanzata verso nord; Israele avanza in Libano, Trump avverte Netanyahu: Niente bombe su Beirut; Israele prosegue l'invasione del Libano: i militari superano via terra la linea gialla della tregua armata. In 24 ore di raid su Beirut almeno 28 morti.

Israele conferma l'uccisione del capo militare di Hamas. Prosegue l'offensiva in Libano x.com

Le speranze di pace si diffondono: Israele e Libano concordano un'estensione di 45 giorni del cessate il fuoco reddit

Medio Oriente, ondata di raid su Gaza e in Libano, Israele: Eliminato il capo militare di Hamas. Oggi riunione di gabinetto alla Casa BiancaProseguono gli ordini di evacuazione e gli attacchi nel sud-est del Libano da parte delle forze militari israeliane: 31 persone uccise e 40 ferite. A Gaza ucciso il leader di Hamas Mohammed Ouda, uno ... dire.it

Israele avanza in Libano, 30 morti in un giorno sotto le bombeL'esercito israeliano invade una larga zona oltre la linea gialla e iul iume Litani, interi villaggi distrutti, i morti in tutto sono oltre 3200 ... rainews.it