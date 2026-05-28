Ispezione della finanza | scoperti 11 lavoratori in nero in un ristorante del litorale

Durante un controllo nel litorale romano, le forze finanziarie hanno scoperto undici lavoratori irregolari in un ristorante di Anzio. I finanzieri hanno verificato le posizioni lavorative e rilevato che i dipendenti non erano in regola con le norme sul lavoro. L’ispezione ha portato alla luce questa irregolarità, senza che siano stati indicati ulteriori dettagli sulle conseguenze o sanzioni.

Undici lavoratori in nero in un ristorante di Anzio. E' la situazione scoperta dai finanzieri del comando provinciale di Roma, impegnati in attività di controllo e monitoraggio del territorio per il contrasto del lavoro sommerso. L'ispezione ha interessato appunto un ristorante del litorale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GDF BENEVENTO, SCOPERTI QUINDICI LAVORATORI IN NERO

Notizie e thread social correlati

Anzio, il ristorante dei lavoratori fantasma: scoperti 11 dipendenti in neroIl 28 maggio 2026, i Finanzieri di Roma hanno scoperto undici lavoratori irregolari presso un ristorante di Anzio.

Blitz della Finanza a Taranto: 16 lavoratori scoperti in neroDurante un'operazione condotta dalle forze finanziarie a Taranto e nella provincia, sono stati scoperti sedici lavoratori irregolari impiegati in...

Temi più discussi: Controlli della Guardia di Finanza: scoperti 16 lavoratori in nero, richiesta sospensione di tre attività; Lavoro nero nel Sannio, raffica di controlli della Guardia di Finanza: scoperti 15 dipendenti irregolari; Creme e profumi tossici e nocivi per la salute: sequestrati oltre 450 cosmetici; Ristorazione, edilizia e servizi alla persona controllati dalla Guardia di finanza che scopre 16 lavoratori in nero e 32 irregolari.

Booking sotto indagine dell’Antitrust, ispezioni della finanza: con le strutture preferite i clienti rischiano di pagare di piùBooking è sotto indagine del Garante della Concorrenza e del Mercato per pratiche commerciali scorrette. Ieri i funzionari dell’Autorità hanno svolto ispezioni nelle sedi italiane dell’azienda, con ... ilfattoquotidiano.it

Ferrero, nel mirino dell’Antitrust per possibili violazioni alla concorrenza. Ispezione a sorpresa della Commissione UeBlitz della Commissione Europea negli uffici di Ferrero. I funzionari Ue stanno conducendo le ispezioni nell’ambito di un’indagine avviata su possibili violazioni delle norme antitrust nel settore dei ... milanofinanza.it