Ispezione della finanza | scoperti 11 lavoratori in nero in un ristorante del litorale

Da latinatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante un controllo nel litorale romano, le forze finanziarie hanno scoperto undici lavoratori irregolari in un ristorante di Anzio. I finanzieri hanno verificato le posizioni lavorative e rilevato che i dipendenti non erano in regola con le norme sul lavoro. L’ispezione ha portato alla luce questa irregolarità, senza che siano stati indicati ulteriori dettagli sulle conseguenze o sanzioni.

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Undici lavoratori in nero in un ristorante di Anzio. E' la situazione scoperta dai finanzieri del comando provinciale di Roma, impegnati in attività di controllo e monitoraggio del territorio per il contrasto del lavoro sommerso. L'ispezione ha interessato appunto un ristorante del litorale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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