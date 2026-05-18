Blitz della Finanza a Taranto | 16 lavoratori scoperti in nero
Durante un'operazione condotta dalle forze finanziarie a Taranto e nella provincia, sono stati scoperti sedici lavoratori irregolari impiegati in diverse attività commerciali. I militari hanno effettuato controlli in negozi e aziende, verificando le documentazioni e le presenze sul posto. Attraverso ispezioni e analisi delle buste paga, sono stati identificati i lavoratori in nero. L'intervento ha coinvolto più attività commerciali, senza che siano stati forniti dettagli specifici sulle tipologie di attività colpite.
? Punti chiave Quali attività commerciali sono state colpite tra Taranto e la provincia?. Come hanno fatto i militari a individuare i lavoratori irregolari?. Chi sono i datori di lavoro ora segnalati all'Ispettorato?. Quali sanzioni rischiano i negozi coinvolti nelle ispezioni?.? In Breve 7 datori di lavoro segnalati all'Ispettorato Territoriale dopo le ispezioni.. Controlli estesi tra Taranto, Pulsano, Ginosa, Laterza, Martina Franca, Massafra e Manduria.. Un lavoratore irregolare con contratto formalmente attivo ma condizioni retributive diverse.. Rischio sospensione attività per i locali coinvolti tra bar, ristoranti e panifici.. La Guardia di Finanza ha individuato 16 lavoratori impiegati senza alcuna regolarità contrattuale durante una serie di ispezioni condotte in diversi comuni della provincia di Taranto nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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