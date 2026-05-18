Blitz della Finanza a Taranto | 16 lavoratori scoperti in nero

Durante un'operazione condotta dalle forze finanziarie a Taranto e nella provincia, sono stati scoperti sedici lavoratori irregolari impiegati in diverse attività commerciali. I militari hanno effettuato controlli in negozi e aziende, verificando le documentazioni e le presenze sul posto. Attraverso ispezioni e analisi delle buste paga, sono stati identificati i lavoratori in nero. L'intervento ha coinvolto più attività commerciali, senza che siano stati forniti dettagli specifici sulle tipologie di attività colpite.

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