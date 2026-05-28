Anzio il ristorante dei lavoratori fantasma | scoperti 11 dipendenti in nero

Il 28 maggio 2026, i Finanzieri di Roma hanno scoperto undici lavoratori irregolari presso un ristorante di Anzio. Durante un controllo, sono stati trovati dipendenti in nero, senza contratto né contributi versati. Sono state sequestrate attrezzature e documenti relativi alla gestione del personale. L’attività è stata segnalata all’autorità competente per le sanzioni amministrative e le eventuali azioni legali.

Anzio, 28 maggio 2026 – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio a contrasto del lavoro sommerso, hanno eseguito un accesso ispettivo nei confronti di un’impresa operante nel settore della ristorazione ad Anzio. Nel corso dell’intervento, le Fiamme Gialle hanno individuato 12 lavoratori intenti a svolgere mansioni di sala e di cucina. Gli accertamenti eseguiti nell’immediato hanno permesso di appurare che 11 di essi erano completamente privi di una regolare assunzione. Le verifiche hanno inoltre evidenziato che il personale irregolare veniva retribuito esclusivamente in contanti, in violazione della normativa di settore che impone l’obbligo di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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