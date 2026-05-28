Isola d’Elba | Lavoratore sfruttato tra turni massacranti paga bassa e alloggio in condizione precarie | arrestato imprenditore agricolo

I carabinieri di Porto Azzurro hanno arrestato un imprenditore agricolo accusato di sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita. Secondo le indagini, il lavoratore era impiegato in turni molto lunghi, con paga bassa e alloggi in condizioni precarie. L’operazione ha portato alla scoperta di un caso di caporalato, con l’imprenditore coinvolto in pratiche di sfruttamento dei dipendenti.

Un presunto caso di caporalato è stato smascherato dai carabinieri di Porto Azzurro che hanno arrestato un imprenditore agricolo per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Sulla base di alcune segnalazioni, i militari dell'Arma hanno effettuato alcuni accertamenti in un'azienda del. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cade l'accusa di truffa sui fondi post-sisma, assolto imprenditore agricolo della BassaSi è concluso con un'assoluzione in primo grado il procedimento giudiziario contro un imprenditore agricolo della Bassa, accusato di aver tentato di...

Aeroporto, Confial: “Pulizie al collasso tra turni massacranti e carenza di personale”A Brindisi, le pulizie dell'aeroporto sono in crisi a causa di turni molto lunghi e di una significativa carenza di personale.

Temi più discussi: Sanità: Isola d’Elba, lavoratori marittimi senza assistenza sanitaria; Lavoro stagionale, Le aziende rispettino dignità lavoratori; Lavoratori stagionali all'Elba, Filcams-Cgil chiede garanzie: Stop a part-time finti e straordinari non pagati; Ultima nave piena, elbani lasciati Piombino: Serve un traghetto più capiente.

#openCRT Isola d’Elba, lavoratori marittimi senza assistenza sanitaria. L’assessore alla Sanità risponde all’interrogazione della consigliera Marcella Amadio sulla gravissima carenza di assistenza sanitaria per i lavoratori marittimi dell’Isola d’Elba x.com

Sfruttamento del lavoro in azienda agricola: arrestato un uomo a Porto AzzurroUn caso di presunto sfruttamento lavorativo in un’azienda agricola all’Isola d’Elba ha portato all’arresto di un uomo da parte dei Carabinieri di Porto ... gonews.it

Impiegava lavoratore a nero, 12mila euro di multa al titolare del lidoRio (Livorno), 12 agosto 2024 - E' stato scoperto dalla guardia di finanza un lavoratore in nero in uno stabilimento balneare all'Isola d'Elba, nel comune di Rio (Livorno). Il lavoratore veniva ... lanazione.it