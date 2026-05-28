Isola d’Elba | Lavoratore sfruttato tra turni massacranti paga bassa e alloggio in condizione precarie | arrestato imprenditore agricolo

Da livornotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I carabinieri di Porto Azzurro hanno arrestato un imprenditore agricolo accusato di sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita. Secondo le indagini, il lavoratore era impiegato in turni molto lunghi, con paga bassa e alloggi in condizioni precarie. L’operazione ha portato alla scoperta di un caso di caporalato, con l’imprenditore coinvolto in pratiche di sfruttamento dei dipendenti.

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Un presunto caso di caporalato è stato smascherato dai carabinieri di Porto Azzurro che hanno arrestato un imprenditore agricolo per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Sulla base di alcune segnalazioni, i militari dell'Arma hanno effettuato alcuni accertamenti in un'azienda del. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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