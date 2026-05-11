Aeroporto Confial | Pulizie al collasso tra turni massacranti e carenza di personale

A Brindisi, le pulizie dell'aeroporto sono in crisi a causa di turni molto lunghi e di una significativa carenza di personale. Le condizioni operative sono state giudicate ormai troppo pesanti dagli addetti, che denunciano un incremento dei carichi di lavoro senza un adeguato supporto. La situazione ha portato a un collasso nel settore delle pulizie, evidenziando le difficoltà legate alla gestione delle attività di manutenzione negli aeroporti.

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